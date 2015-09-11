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مباحث الآداب تضبط شبكة للدعارة تقودها سيدة بالإسكندرية

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مباحث الآداب تضبط شبكة للدعارة تقودها سيدة بالإسكندرية مباحث الآداب تضبط شبكة للدعارة تقودها سيدة بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط للأعمال المنافية للاداب العامة تقودها سيدة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "هاله ح م" بإدارة شقة كائنة مدينة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية لإعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "هاله ح ص" 38 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم، و"فاطمة ع ا" 30 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم الدخيله محكوم عليها فى القضية جنح مينا البصل "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، ونجلة الأولي "رنا ن ف م" 15 سنة بدون عمل مقيمه دائرة القسم ، و "أحمد ح ع" 19 سنة طالب مقيم دائرة قسم، وضبط بالشقة "مبلغ 120جنيهاً – هاتفي محمول"، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة.

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مصر 365

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