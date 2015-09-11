مصرع طفل تحت عجلات القطار بالفيوم وإصابة عامل المزلقان أثناء محاولة إنقاذه

لقى طفل مصرعه تحت عجلات القطار بمزلقان قرية العامرية بمحافظة الفيوم وأصيب عامل المزلقان أثناء محاولته إنقاذ الطفل وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل جثة الطفل أحمد سيد عبد الجواد 3 سنوات من قرية العامرية وإصابة شعبان معوض شعبان 59 سنة عامل بمحطة السكة الحديد وتبين أن الطفل سقط تحت عجلات القطار بمزلقان قرية العامرية ولقى مصرعه فى الحال بينما أصيب العامل أثناء محاولة إنقاذ الطفل وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.