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نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش

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نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش
أمر فادى مجدى، وكيل نيابة قسم أول سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، بحبس المتهم السيد. م. ح عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

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مصر 365