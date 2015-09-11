بالصور..شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تعبر قناة السويس

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ان الجامعة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس نظمت اليوم الجمعة عبورا لشعلة أسبوع شباب الجامعات لقناة السويس وقد قامت هيئة القناة بتوفير ثلاث لنشات لعبور الشعلة للمجري الملاحي حيث بدأت مسيرة الشعلة بعبور القناة الأم، ثم عبرت القناة الجديدة وقد تابع الشباب المرافق للشعلة عبور السفن في القناتين الأم والجديدة في نفس التوقيت.

وأشار رئيس الجامعة الى أن غدا السبت افتتاح اسبوع الجامعات فى دورتة العاشرة بمشاركة الجامعات المصرية واكثر من 7 الاف طالب يمثلون جامعاتهم فى الانشطة المختلفة الرياضية والفنية والثقافية والجوالة ويستمر اسبوع الجامعات حتى الخميس القادم، ويتخلله عقد اول لقاء توظيفى للشباب يشارك فيه عدد من الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل للشباب.

وتبدا مراسم افتتاح الاسبوع بمشاركة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى ومحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس بمقر الجامعة الجديدة بالكيلو 4,5 الطريق الدائرى و قد طافت شعلة الاسبوع معظم الجامعات المصرية وصولا الى مقر جامعة قناة السويس.



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الشباب يحملون الشعلة فى القناة القديمة



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احد لنشات قناة السويس اثناء عبور الشعلة



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الشعلة وعلم مصر فى قناة السويس



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اثناء عبور السفن فى القناة



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طلاب جامعة القناة قبلطلاب جامعة القناة قبل العبور



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الشعلة فى القناة الجديدة



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اثناء بدء الرحلة من نادى الشاطىء الى القناة