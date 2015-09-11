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بالصور.. كيان تختتم التدريب الأول للتكامل الحسى بسوهاج

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اختتم المركز التدريبى للتنمية والاستشارات التابع لجمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة فرع سوهاج، التدريب الأول للتكامل الحسى بقاعة المجلس القومى للسكان.

ونفذ التدريب على مدار أربعة أيام متتالية بإجمالى 16ساعة تدريبية وحاضر فى التدريب الدكتور محمد صبرى وهبة استشارى التربية الخاصة وبرامج التكامل الحسى للأطفال ذوى الإعاقة ومدير مركز كيان للتدريب والتنمية والاستشارات، ويعد وهبة أول خبير عمل فى مجال التكامل الحسى فى .

وقال وهبة إن جمعية كيان تنظم عددًا من الدورات التدريبية فى القاهرة ومحافظات الصعيد تستهدف الارتقاء بمستوى العاملين فى مجال الإعاقة، وتوعية وتثقيف أولياء الأمور والمهتمين، فضلا عن تدريب شباب الخريجين على التخصص فى المجال.

وأوضح وهبة أن التدريب يهدف إلى إعداد وتدريب أخصائيين للعمل فى مجال التكامل الحسى، حيث تعد نظرية التكامل الحسى من النظريات الهامة فى مجال الإعاقة بشكل خاص وفى مجال الطفولة بشكل عام، حيث يعانى العديد من الأطفال من مشكلات فى الاستجابة للمثيرات الحسية الموجودة داخل البيئة مما يؤثر على طريقة تفاعلهم مع البيئة المحيطة بهم وهذا بدوره يؤثر على طريقة تعاملهم مع البيئة والأشخاص المحيطيين مما يؤدى إلى التأخر العقلى.

كما قدم التدريب مجموعة من المعارف والمهارات العملية للأخصائيين للتعرف على المشكلات التى يعانى منها هؤلاء الأطفال، وإيجاد الحلول لها لتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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