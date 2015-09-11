الحماية المدنية بالشرقية: عطل فنى وراء انفجار محولى الكهرباء

أكد اللواء أحمد الشوادفى مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، أن السبب وراء انفجار محولى كهرباء الأول بعزبة الكيلانى بمدينة بلبيس، والمحول الثانى بقرية هرية رزنه هو عطل فنى وليس أعمالا إرهابية.

وكان قد انفجر محولى كهرباء الأول بقرية هرية رزنة التابع لمدينة الزقازيق والثانى بعزبة الكيلانى التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى احتراق محول بالكامل واحتراق أجزاء بسيطة من المحول الآخر.

ويعمل الآن الفنيون بمديرية الكهرباء على تشغيل بديل لعودة التيار الكهربائى للقرية، لحين الانتهاء من تشغيل المحول الأساسى.

>