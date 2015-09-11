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انطلاق حملة "عيش إسكندرية " من حى العجمى وتستمر لمدة أسبوع

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انطلاق حملة "عيش إسكندرية " من حى العجمى وتستمر لمدة أسبوع انطلاق حملة "عيش إسكندرية " من حى العجمى وتستمر لمدة أسبوع
انطلقت ظهر اليوم الجمعة، حملة عيش الإسكندرية من حى العجمى، نظرا للكثافة السكانية والتحديات الجسيمة فى البنية التحتية والتخطيط.

وتستمر الحملة لمدة أسبوع، على أن تتم بالتوالى بين الأحياء، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلين عن المديريات والإدارات المختلفة.

وأشار الدكتور محمد الجوهرى، مستشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الحملة تهدف إلى إلقاء الضوء على المشكلات الأساسية بالحى وطرح حلول عملية وسريعة لعلاجها مؤكدا ضرورة مساهمة المواطنين ودعمهم للحملة والحفاظ على الإنجازات، وأن الهدف الأساسى للحملة تقديم خدمة مميزة للمواطن، وشدد على ضرورة الاستمرارية بعد نهاية أسبوع الحملة، موضحا أنه يتم وضع خطة رئيسية يتم العمل من خلالها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المشاركة فى الحملة.

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