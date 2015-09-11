بالصور.. ضبط 134 حالة إشغالات وتحرير 62 محضرا بالعاشر من رمضان

كثف جهاز مدينة العاشر من رمضان من حملات ازالة الاشغالات من قلب المدينة والميادين الرئيسية بالتعاون مع مديرية الامن بالشرقية وشرطة المرافق ، حيث قام الجهاز اليوم بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات و المخالفات بكل من ميدان الاردنية والمجاورة 14 و منطقة صيدناوي.

ومن جانبه قال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه تم إزالة 51 كشك وتندة، وتم ضبط 134 حالة إشغال، وتحرير 62 محضر إشغال.

الجدير بالذكر أن مدير امن الشرقية اللواء خالد يحيى كان يقود حملة منذ 3 ايام فى ميدان الاردنية لازالة المخالفات ، واستمرت الحملة حتى اليوم لازالة باقى المخالفات ، خاصة وان الاشغالات سرعان ما تعود بعد رحيل حملة الازالة.



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