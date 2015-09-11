فايقة فهيم تتقدم بأوراق ترشحها بالشرقية ضمن قائمة فى حب مصر

تقدمت المهندسة فايقة فهيم رئيس مدينة القنايات بالشرقية، بأوراق ترشيحها ضمن قائمة "حب مصر " لمنطقة شرق الدلتا وبذلك تكون أول سيدة قبطية تترشح بدائرة الشرقية.

وتتمتع المهندسة "فايقة فهيم" بقاعدة شعبية بالمحافظ، حيث تشارك فى النشاط الاجتماعى بين أبناء المحافظة وعضو المجلس القومى للمرأة، كما خدمت فى عدد من المواقع بالمحليات وترأست حى أول وثان الزقازيق ومدينتى ههيا والقنايات وغيرها من المواقع الوظيفية.

وتضم قائمة حب مصر من مرشحى الشرقية "فايقة فهيم – محمد زكى السويدى – محمد على يوسف – محمد مجدى مرشدى – زينب سالم – وجية اباظة – عمر مصيلحى".

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية بإجمالى 30 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة لمحافظات سيناء والقناة "شرق الدلتا".