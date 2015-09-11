قالوا عن مانشستر يونايتد وليفربول: حوار الكراهية الذي لا ينتهي

القمة الأكثر كراهية في الكرة الانجليزية تتجدد مساء السبت على ملعب أولد ترافورد حين يستقبل مانشستر يونايتد ليفربول في قمة الجولة الخامسة للدوري الانجليزي الممتاز.

المباراة كانت عامرة بالكراهية داخل وخارج أرض الملعب، بل وفي المدينتين أيضاً.. وعبر عنها بعض أبرز ما قاله نجوم وأساطير الفريقين في تاريخيهما الطويلين.. في السطور التالية يستعرض معكم FilGoal.com بعض أبرز ما قيل عن قمة يونايتد وليفربول.

"أعظم تحد أمامي لم يكن الفوز باللقب.. كان كسر أنف ليفربول على أرضهم الـ....." سير أليكس فيرجسون يخرج عن حدود الأدب مظهراً كراهيته الشديدة لغريم مانشستر يونايتد التقليدي.

"البعض يقول أن برشلونة وريال مدريد هي المباراة الأقوى.. لكن بالنسبة لي ليفربول ومانشستر يونايتد هي المباراة الأكبر لأن الدوري الانجليزي هو أعظم دوري في العالم وهذان الفريقان هم الأكثر نجاحاً به".. قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد يؤكد قيمة هذه المباراة.

"في منزلي هناك غرفة تضم القمصان التي تبادلتها مع لاعبي الفرق التي واجهناها. بالتأكيد لا يوجد أي قميص لمانشستر يونايتد هناك، لأنني لن أسمح لقميص هذا النادي بدخول منزلي مهما كانت الظروف".. جيرارد يحيي يونايتد على طريقته الخاصة.

"نشأت كمشجع لإيفرتون. أسرتي كلها تشجع إيفرتون وأنشأوني على كراهية ليفربول. بالتأكيد هذا الأمر لم يتغير حينما جئت إلى هنا".. قائد يونايتد واين روني يرد التحية لجيرارد.

"هل رأيتم ابنتي الصغيرة هذه؟ يمكنكم أن تحصلوا منها على كلاماً أكثر منطقية من هذا الذي يقوله المدعو فيرجسون".. مدرب وأسطورة ليفربول كيني دالجليش حاملاً ابنته البالغة من العمر 3 أعوام وقتها.

" ماكاري اختار اللعب ليونايتد بدلاً من ليفربول؟ قراره صحيح، فأنا كنت أرغب في إحضاره كلاعب إحتياطي في فريق الرديف، وها هو ذهب لفريق بنفس المستوى".. أسطورة ليفربول بيل شانكلي حول قرار اللاعب ماكاري الانتقال ليونايتد في السبعينيات.

"ليفربول.. لا يمكنني أن أطيق هذا الإسم، لا يمكنني أن أطيق جماهيره.. لا يمكنني أن أحتمل أي شيء يتعلق بهم مطلقاً".. قائد مانشستر يونايتد سابقاً جاري نيفيل.

"حينما تقترب مباراتنا معهم أبدأ في شحن اللاعبين قبلها بفترة، وهم لا يحتاجون لهذا الشحن. لا يوجد شيء يعادل الحماس المتعلق بهذه المباراة في انجلترا".. قائد ليفربول ومدربه السابق فيل طومسون.

"انه مكان عدائي للغاية لكنني أحب التواجد فيه.. حينما أرى لافتة "هذا هو أنفيلد" أشعر بالإلهام.. أعرف أنني سأتلقى الشتائم هنا لكنني أحب هذه الأجواء وأعتاد عليها".. هداف مانشستر يونايتد أندي كول يحب الأجواء الملتهبة.

"أعتقد أنني قد أحترم تاريخهم، لكنني أيضاً أشعر بالسعادة القصوى حينما أهزمهم".. أسطورة يونايتد ومدربه المساعد حالياً ريان جيجز.