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9 نصائح لتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

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9 نصائح لتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم 9 نصائح لتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم
يعانى الكثيرون من الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، وهذا يرجع إلى عدم الاهتمام بنوعية الطعام الذى يتناوله الشخص، وهو ما يعرضه للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين والسكتات الدماغية والقلبية.

وتساهم نوعية الأطعمة التى يتناولها الشخص فى الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم أو تعرضه للزيادة، هذا ما أكدته الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة للحفاظ على نسبة الكولسترول والحد من ارتفاع نسبته فى الدم، ومنها:

1- الإكثار من تناول الأسماك، لأنها منخفضة والسعرات الحرارية، ولذلك ينصح بتناولها ثلاث مرات أسبوعيا.
>2- عند تناولك للحوم أو الدجاج ينصح بالتخلص من الجلد والدهون، وتناولها حمراء.
>3- الابتعاد عن استخدام الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أى السمنة.
>4- تناول الطعام المطهى بالزيوت، لأنه يصبح منخفض السعرات الحرارية.
>5- تناول الحليب خالى الدسم.
>6- تناول من بيضتين إلى ثلاث فى الأسبوع، وعدم الإسراف فى تناوله.
>7- تجنب الأطعمة السريعة والمصنعة كالانشون والبسطرمة.
>8- استبدال الحلويات الدسمة بالفواكه.
>9- تناول المكسرات يساهم فى خفض نسبة الكولسترول فى الدم، ولكن دون الإسراف فى تناولها لتجنب زيادة الوزن.

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مصر 365

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