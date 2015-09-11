«الداخلية» تستعيد سبائك الذهب وتكشف تفاصيل السرقة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، اليوم الجمعة، أنه فى أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض وملابسات واقعة بلاغ سرقة سبائك ذهبية وفضية من إحدى خزائن مصلحة سك العملة، وتمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم المسروقات.

وقال البيان إن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث من ضباط قطاع مصلحة الأمن العام, وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة لسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة , وعقب البلاغ الذى تقدم به “أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة” لقسم شرطة الظاهر بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه, وذلك عقب عودته من إجازته الدورية، حيث أسفرت جهود فريق البحث المشكل من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السريعة الدقيقة من تحديد المتورطين فى واقعة السرقة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

حيوأضاف البيان أته تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو وائل محمد فرج “سباك” مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية نظراً لمروره بضائقة مالية-والذى تم ضبطه بمسكنه- بإيعاز من عبدالرحمن محمد مهدى على “رئيس قسم السحب بالمصلحة” والمقيم بذات الجهة، ونظراً لطبيعة عمله بالقسم وعلمه باعتياد المُبلغ الإحتفاظ بمفاتيح الخزينة داخل درج مكتبه وقيامه بأجازة دورية، فخطط مع العامل المذكور لسرقة محتويات الخزينة وقام بتسليمه أدوات إرتكاب الواقعة ومفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة حتى يتمكن من الدخول دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة وأرشده عن مكان المفاتيح.

وأشار البيان إلى ىأنه بتاريخ 7 الجارى وعقب إنصراف العاملين والموظفين من المصلحة، قام العامل المذكور بكسر البابين بالأدوات المسلمة إليه واستولى على (31 سبيكة ذهبية – 4 سبائك فضية عيارات مختلفة – كمية من العملات التذكارية والمشغولات الذهبية) وقام بإخفائها بغرفة رئيس القسم لإخراجها تباعاً بمساعدته, كما قرر بتمكنه من إخراج 15 سبيكة ذهبية فى سيارته الملاكى وبيعه لـ 5 سبائك منها لصاحب محل مصوغات ذهبية بمنطقة الصاغة بالقاهرة, بواسطة صائغ آخر بدائرة قسم مدينة نصر, مقابل مبلغ 2 مليون و596 ألف جنيه مصرى وقام بإخفاء 10 سبائك ذهبية بمسكن شقيقه المقيم بالمنوفية .

وتابع البيان: “وبإرشاد المتهم المضبوط ضُبط بمسكنه (مبلغ 350 ألف جنيه) وبمسكن شقيقه السبائك العشرة ومبلغ 300 ألف جنيه من متحصلات البيع)، وبإستهداف رئيس قسم السحب بالمصلحة, تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة مع المتهم المُشار إليه.. وقد ضبط بمسكنه (مليون و740 ألف جنيه – كمية من المشغولات الذهبية قام بشرائها حديثاً لزوجته) وأرشد عن ثلاثة أكياس بها كمية من العملات التذكارية الذهبية وأربعة سبائك فضية كان قد أخفاها بالغرفة الملحقة بمكتبه بالمصلحة.”

واختتم البيان: “كما تم ضبط صاحب محل المصوغات الذهبية والصائغ الآخر, وشقيق عامل الصرف الصحى وباقى المسروقات.. حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.”