العربى: رفع علم فلسطين فوق مقرات الأمم المتحدة يعد انجازا دبلوماسيا هاما

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية فى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين فوق مقراتها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

واعتبر الأمين العام - فى بيان له اليوم الجمعة - هذا القرار بأنه يشكل إنجازا دبلوماسيا هاما يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، واعترافا جديدا يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتوجه العربى بالشكر للدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية ودوّل أمريكا اللاتينية التى أيدت مشروع القرار العربى فى هذا الشأن، ومن المنتظر أن يشارك الأمين العام فى احتفال مراسم رفع العلم الفلسطينى فى نيويورك الذى يحضره الرئيس محمود عباس فى أواخر الشهر الجارى أثناء افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.