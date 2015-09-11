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الأسوشيتيد برس تنصح الحكومة بزيادة الاستثمارات لتجنب أزمة سيولة

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الأسوشيتيد برس تنصح الحكومة بزيادة الاستثمارات لتجنب أزمة سيولة الأسوشيتيد برس تنصح الحكومة بزيادة الاستثمارات لتجنب أزمة سيولة
ذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن خطة للأعوام القادمة تتضمن مشروعات عملاقة، واستثمارات فى مناطق خاصة وبناء محطات طاقة، إلا أن الخبراء يقولون إن عليها أن تعزز الاستثمارات لجلب عملة أجنبية على المدى القصير لتجنب أزمة سيولة تبدو وشيكة.

وأضافت الوكالة أن موعد رد ديون بملايين الدولارات اقترب، فى الوقت الذى قال فيه وزير المالية هانى قدرى دميان، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تنمو بالصورة المأمولة، لذا يرى الخبراء أنه يجب على الحكومة التحرك سريعا حتى تستطيع تحقيق خططها الطموحة فى الوقت المحدد لها.

ومضت الوكالة تقول "إن انخفاض قيمة العملة أمام الدولار سيجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة، ويدعم الاحتياطى الأجنبى ويخفف حالة عدم يقين المستثمرين بشأن قيمة أصولهم بالجنية المصرى"، واعتبرت أن تفعيل ضريبة القيمة المضافة سيساعد الموازنة، مثلما قد يساعد إصدار سندات جديدة مثل تلك التى أصدرت يونيو الماضى وجلبت 1.5 مليار دولار.

وقالت الوكالة "إن مصر تمكنت من تحقيق انتعاش تدريجى بعد الاضطرابات التى تلت ثورة 25 يناير والإطاحة بمبارك".


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