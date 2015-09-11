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مصادر يمنية: 15 قتيلا فى قصف حوثى لمبنى سكنى فى مأرب

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مصادر يمنية: 15 قتيلا فى قصف حوثى لمبنى سكنى فى مأرب مصادر يمنية: 15 قتيلا فى قصف حوثى لمبنى سكنى فى مأرب
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً فى قصف عنيف شنه الحوثيون وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة مأرب الواقعة فى الشمال الشرقى للعاصمة صنعاء وتبعد عنها مسافة 173 كيلو متراً.

وقالت المصادر إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا "بالكاتيوشا" بشكل عنيف عمارة سكنية وسط مأرب تسببت بمقتل أفراد أسرة بكاملها بينهم نساء وأطفال، إلى جانب مدنيين من المارة.

وبحسب المصادر، فإن العمارة بداخلها مقر يتبع جمعية لحزب التجمع اليمنى للإصلاح "الاخوان المسلمون"، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين.

فى الوقت ذاته، أكدت المصادر أن مقاتلى المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطنى الموالى للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى منطقة "صحن الجن" شنوا قصفاً عنيفاً على مواقع الحوثيين وقوات صالح ردا على ما قاموا به.

وتشهد محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من خمسة أشهر، بعد أن زحف الحوثيون وقوات صالح نحو المحافظة وسيطروا على أجزاء من أطرافها.

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مصر 365