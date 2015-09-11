أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سعد الحريرى: "نتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس"

Google+ Print
سعد الحريرى: "نتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس" سعد الحريرى: "نتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس"
رحب سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل ورئيس وزراء لبنان الأسبق، بالقرار الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول رفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، واصفاً إياه بالانتصار المعنوى الكبير، مؤكداً أنه إقرار بحق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة.

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة انتصار معنوى كبير وإقرار بحق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق "هذه الخطوة ثمرة لنضال طويل وتضحيات مستمرة منذ عشرات السنين"، قائلا: "نتوجه بتحية للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ونتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365