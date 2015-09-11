سعد الحريرى: "نتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس"

رحب سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل ورئيس وزراء لبنان الأسبق، بالقرار الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول رفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، واصفاً إياه بالانتصار المعنوى الكبير، مؤكداً أنه إقرار بحق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة.

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة انتصار معنوى كبير وإقرار بحق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق "هذه الخطوة ثمرة لنضال طويل وتضحيات مستمرة منذ عشرات السنين"، قائلا: "نتوجه بتحية للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ونتطلع لرفع علم فلسطين فوق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".



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