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دمياط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر

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دمياط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر دمياط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر
استقبلت جامعة دمياط، اليوم الجمعة، شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى يقام تحت عنوان "بالعلم والشباب تحيا " والمقام بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 وحتى 17 سبتمبر الجارى.

ويشارك فى أسبوع شباب الجامعات العاشرأكثر من 7000 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، وبدأت الفعاليات باستقبال الشعلة من وفد جامعة دمياط ممثلة فى الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وبعض من العاملين بالجامعة.

وتحركت مسيرة شبابية من طلاب وطالبات الجامعة مع قيادات الجامعة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وانتقل الوفد المشارك فى مراسم استقبال الشعلة إلى ديوان عام المحافظة حيث استقبل الدكتور إسماعيل طه السيد رئيس الجامعة والوفد المشارك والمسيرة الشبابية، وأقيم حفل أمام مبنى محافظة دمياط، ثم انتهت المراسم بعقد اجتماع بين المحافظ ورئيس الجامعة لمناقشة بعض الأمور والقضايا التى تخص بعض القضايا العلمية والمجتمعية، والتى تخدم أبناء محافظة دمياط.

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مصر 365

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