مرشحو الإسماعيلية يخضعون لإعادة الكشف الطبى للترشح للبرلمان

تقدم المرشحون المحتملون لمجلس النواب المقبل لإجراء الكشف الطبي بمستشفي الإسماعيلية العام التزاما بحكم محكمة القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعدم الاكتفاء بالكشف الموقع عليهم في تقديم الأوراق ضمن الاجراءات التى توقفت في مارس الماضي.

وقال الدكتور حسين مصطفي مدير مستشفي الإسماعيلية العام لـ"اليوم السابع"، إن الكشف مستمر بمعامل المستشفي حتى يوم 12سبتمبر وقد يمتد موعد تسليم نتائج الكشف إلي ما بعد هذا الموعد".

وخضع ما يقرب من 20 مرشحا محتملا للكشف الطبي، ابرزهم المرشحون بالدائرة الأولي مصطفي حسين ، والدكتور محمد حسن حامد، والنواب السابقون ماجدة النويشي ، محمود عثمان، محمد رحيل، والمرشحين الجدد ، محمد طه عبد القادر المحامي ، فاطمة يوسف مدير بالشهر العقاري، المهندس الزراعي سيد بدر، عمارة الشريف نقيب المعلمين، شيرين عبد الوهاب ، وسعد عيد رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية.

وتقدم 101 مرشحا محتملا بأوراقهم لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية للترشح لمجلس النواب، للتنافس على ستة مقاعد مقسمة على أربعة دوائر.



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