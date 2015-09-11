تعرف على أفضل مدرب ولاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن صاحبي جائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب في شهر أغسطس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل التشيلي مانويل بلليجريني على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بأول 4 مباريات مع فريقه مانشستر سيتي وصيف الموسم الماضي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها مدرب ريال مدريد وفياريال الإسبانيين السابق بجائزة مدرب الشهر في إنجلترا.

فلقد حصد الجائزة قبل ذلك في ديسمبر 2013، يناير 2014 وديسمبر 2014.

وحصل النجم الغاني أندريه أيو، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب بعد أداءه الرائع مع سوانزي سيتي.

وسجل نجم منتخب النجوم السوداء 3 أهداف وصنع هدفا في المباريات الـ4 الأولى لفريقه الذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط.