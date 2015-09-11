أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على أفضل مدرب ولاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

Google+ Print
تعرف على أفضل مدرب ولاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي تعرف على أفضل مدرب ولاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن صاحبي جائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب في شهر أغسطس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل التشيلي مانويل بلليجريني على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بأول 4 مباريات مع فريقه مانشستر سيتي وصيف الموسم الماضي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها مدرب ريال مدريد وفياريال الإسبانيين السابق بجائزة مدرب الشهر في إنجلترا.

فلقد حصد الجائزة قبل ذلك في ديسمبر 2013، يناير 2014 وديسمبر 2014.

وحصل النجم الغاني أندريه أيو، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب بعد أداءه الرائع مع سوانزي سيتي.

وسجل نجم منتخب النجوم السوداء 3 أهداف وصنع هدفا في المباريات الـ4 الأولى لفريقه الذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع