رسميا - دي خيا يجدد ليونايتد 4 سنوات

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا لمدة 4 سنوات لينهي مسلسل رحيله عن أولد ترافورد نهائيا هذا الموسم.

وكان دي خيا قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد إلا أن تأخر الأخير في إرسال الأوراق الرسمية لتسجيل اللاعب في الاتحاد الإسباني عطلت الصفقة.

وأعلن يونايتد اليوم الجمعة عن تجديد عقد دي خيا لمدة 4 سنوات مع خيار إضافة سنة أخرى.

وأعرب لويس فان جال عن سعادته بتجديد دي خيا لعقده قائلا "هو واحد من أفضل الحراس في العالم، أنا سعيد بأنه سيظل جزء من فريقي لسنوات قادمة".

كما أعرب دي خيا عن سعادته بالتجديد والبقاء في مانشستر يونايتد وبداية فصل جديد في رحلته مع الشياطين الحمر.