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مورينيو يعلن غياب كورتوا لفترة طويلة بسبب جراحة في الركبة

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مورينيو يعلن غياب كورتوا لفترة طويلة بسبب جراحة في الركبة مورينيو يعلن غياب كورتوا لفترة طويلة بسبب جراحة في الركبة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو عن خبر غير سار لمشجعي تشيلسي بعد أن أكد غياب حارسه الأساسي ثيبوا كورتوا عن صفوف الفريق لمدة طويلة بسبب جراحة في الركبة.

كورتوا والذي غاب عن مباراة لتشيلسي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي بعد تعرضه للطرد أمام سوانزي في المباراة الافتتاحية قد يفقده البلوز لمدة قد تصل لشهرين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي "كورتوا لم يتعرض للإصابة مع منتخب بلاده، الإصابة كانت أثناء التدريبات في تشيلسي".

وأضاف "لا أستطيع قول أكثر من أنه يحتاج لجراحة وبناء على ذلك سيغيب لفترة طويلة لكنني لا أستطيع تحديدها الآن".

وأردف "إنها ضربة موجعة لنا لكنكم لن تروني أتحدث عن كورتوا الأسبوع المقبل فأنا لا أفعل ذلك مع اللاعبين المصابين، ليس من السهل فقدان أفضل حارس لديك لكن من السهل أن يكون لديك الأفضل ليلعب ونحن لدينا بيجوفيتش".

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