أتليتكو وبرشلونة يظهرا دعمهما للاجئين قبل المواجهة الساخنة بالدوري

قرر ناديا أتليتكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين ارتداء قمصان تعبر عن مساندتهم الكاملة للاجئين قبل مواجهتهما معا السبت في الدوري على ملعب فيسينتي كالديرون بالعاصمة مدريد.

وسيرتدي لاعبو الفريقين قمصانا عليها رسالة تعبر عن المساندة والتضامن مع اللاجئين مكتوبة باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وسيلتقط لاعبو الفريقين، وفقا لما ذكره موقع نادي برشلونة الرسمي، صورة تذكارية مع بعضهم قبل انطلاق المباراة وهم يرتدون القمصان.

ويحل النادي الكاتالوني ضيفا على الروخيبلانكوس في الجولة الثالثة من الليجا التي يتصدرها الفريقين إلى جانب إيبار وسيلتا فيجو بـ6 نقاط.