بيلاروسيا تورد لمصر 1300 جرار زراعى حتى نهاية 2015

يستعد مصنع مينسك لصناعة الجرارات فى بيلاروسيا لتوريد 1300 جرار زراعى لمصر حتى نهاية عام 2015، مع زيادة العدد مع مرور الوقت.

وقالت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، إن المصنع يوجد لديه مركز مخصص لصناعة الجرارات فى مصر وهو Belmachinery للصناعة والتجارة، مشيرة إلى أنه ابتداءً من النصف الثانى من عام 2016، سيتم التركيز على العمل والدخول فى أسواق أخرى فى شمال إفريقيا - وخاصة ليبيا، وكذلك فى اليمن.

وأشارت الوكالة البيلاروسية إلى أن هذا المصنع نشط فى أسواق أكثر من 60 دولة ولديه مصانع تجميع فى روسيا وأذربيجان وأوكرانيا وكازاخستان والصين ورومانيا ومصر وصربيا والجزائر وفنزويلا وغيرها من البلدان.