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منظمة التعاون الإسلامى تخرج عن صمتها فى أزمة اللاجئين السوريين

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منظمة التعاون الإسلامى تخرج عن صمتها فى أزمة اللاجئين السوريين منظمة التعاون الإسلامى تخرج عن صمتها فى أزمة اللاجئين السوريين
قالت وكالة برينسا لاتينا إن منظمة التعاون الإسلامى تخرج عن صمتها فى أزمة اللاجئين السوريين، ودعت الدول الاعضاء على اجتماع طارئ الأحد المقبل فى مقر الأمانة العامة بجدة وذلك لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين وإيجاد حلول لها.

وأشارت الوكالة إلى أن المنظمة تسعى بالعاون مع الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ومع غيره من الشركاء الإنسانيين، ومد يد العون إلى ضحايا سوريا.

وأعلنت المنظمة عن أن الأمانة العامة فيها وجهت الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى الممثلين الدائمين، لبحث أزمة اللاجئين السوريين الأحد المقبل 13 سبتمبر الجارى بمقر الأمانة العامة فى جدة، وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث "سبل معالجة المأساة الإنسانية التى يتعرض لها اللاجئون السوريون فى المنطقة وخارجها، انطلاقا من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامى، عملا بمختلف قرارات الأمم المتحدة والمنظمة بشأن الوضع فى سوريا".

وكانت هناك مطالبات شعبية عديدة وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة تحرك العرب ومنظماته مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لاستيعاب مشكلة اللاجئين السوريين.

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مصر 365

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