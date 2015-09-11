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نجل كمال الشاذلى:لن أتعاون مع أحمد عز لأنه أطاح بوالدى من "الحزب الوطنى "

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نجل كمال الشاذلى:لن أتعاون مع أحمد عز لأنه أطاح بوالدى من "الحزب الوطنى " نجل كمال الشاذلى:لن أتعاون مع أحمد عز لأنه أطاح بوالدى من "الحزب الوطنى "
استنكر المرشح البرلمانى معتز الشاذلى، ونجل السياسى الراحل كمال الشاذلى، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تقارير حول ترشحه فى الانتخابات البرلمانية الجارية بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية، بتأييد ودعم من رجل الأعمال المهندس أحمد عز.

وقال المرشح البرلمانى، فى تصريحات صحفية، "ليس من المقبول أو المعقول أن يضع نجل كمال الشاذلى، يده فى يد من أطاح بوالده، وهو المهندس أحمد عز، مشددًا على أنه لا يقبل أن يكون منتميًا لمعسكر أحمد عز، وإنما يشرفه ويفخر بأن يكون ابنًا بارًا بوالده السياسى الراحل كمال الشاذلى –حسب تعبيره.

وأضاف نجل الراحل "كمال الشاذلى"، "إن ردى على تلك التقارير والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام، ما هو إلا إغلاق لكل ما يدور حول هذا الموضوع الكاذب، وإذا كنت اليوم مُقدمًا على الترشح لعضوية البرلمان فى دائرة الباجور، إنما وفاءً واستكمالاً لما وعد به والدى الراحل أهل دائرته الشرفاء".

وتساءل: "كيف لى أن أتعاون مع من أطاح بوالدى من مناصبه الحزبية وهو يكن له العداء والكراهية، وهناك غصة فى قلبى تجاهه؟".

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مصر 365