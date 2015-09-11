القبض على موظف يعرض الشهادات الجامعية المزورة للبيع عبر "فيس بوك"

تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب صفحة "شهادات ماجستير ودكتوراه رسمية للبيع" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى دأب على بيع الشهادات الجامعية بمبالغ مالية، فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط المتورطين فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لارتكاب وقائع النصب والاحتيال.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مفادها وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم (شهادات ماجستير ودكتوراه رسمية للبيع)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تتبع الصفحة، وتبين قيام "أحمد . ك" موظف ومالك لإحدى شركات التسويق بشارع جامعة الدول، بإدارة الصفحة.

تم استهداف المتهم والقبض عليه وبحوزته "جهاز محمول، فلاش ميمورى، مبلغ مالى"، وبفحص الجهاز المضبوط تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات بيعه للشهادات الجامعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

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