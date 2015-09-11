محلب يعلن عن "وقف خيرى" باسم والده فى مستشفى 57357

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عمل وقف خيرى لوالده بمستشفى 57357، إيماناً منه برسالتها السامية وللمساهمة فى رفع نسب شفاء أطفالنا الذين هم الأمل فى مستقبل مشرق لمصر، ولدعم المستشفى فى توسعاتها، وللمساهمة فى التطوير الذى تقوم به فى مجال الطب والتعليم الطبى المتطور، ودورها الرائد والمتميز فى علاج الأطفال مجانا، بجودة عالية، وعدالة كاملة.

وقال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفي سرطان الأطفال 57357، إن ثقة المهندس إبراهيم محلب فى مستشفى 57357 كان أساسها المتابعة المستمرة والشخصية لهذا الصرح الطبى والعلمى، فقد كان حريصاً على زيارة المستشفى عدة مرات، وبعضها زيارات مفاجئة، تفقد خلالها جميع أقسم المستشفى، ورأى بنفسه أحدث الأجهزة والمعدات ومستوى الجودة العلاجية.

وأضاف "أبو النجا"، أن "محلب" حرص على زيارة حجرات المرضى وتفقد دورات المياه، مشيداً بالخدمة والنظافة والنظام، كما تفقد مدرسة المستشفى التى يتابع بها الأطفال دروسهم ويؤدون بها امتحاناتهم ، مؤكداً أن كل زيارة يقوم بها للمستشفى تمنحه شحنة أمل وتفاؤل كبيرة، كما تمنحه الثقة فى إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق النجاح وتحويل الحلم إلى واقع.

وأكد مدير مستشفى 57357، "أن هذا المستشفى نموذج ينبغى أن يحتذى به، كمؤسسة تقدم خدمات متكاملة علاجية وبحثية وثقافية وتعليمية، و تعمل وفق منظومة تحظى بدعم ومساهمة الدولة والمجتمع المدنى، وكافة طوائف المجتمع، متمنيا أن يكون هذا الصرح دافعا لتكرار التجربة وإقامة نماذج نجاح مماثلة فى كل المجالات".

>وأضاف، "نحن نعتز بثقة المهندس إبراهيم محلب، كما نعتز بثقة كل المصريين، ونحرص على تقديم كشف حساب دورى لهم بكل انجازاتنا ونحرص أيضا على رد الجميل والحفاظ على هذه الثقة من خلال مشروعات التوسع والتطوير المستمرة، وأهمها إنشاء ملحق جديد سعة 300 سرير وأكاديمية للعلوم الصحية ودار ضيافة ومركز أبحاث عالمى، وهى مشروعات ستسمح لنا باستقبال وعلاج أكبر عدد من الأطفال ووضع مصر على رأس خريطة الرعاية الصحية العربية والأفريقية فى مجال سرطان الأطفال .