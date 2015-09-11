ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة برفح إلى 3 وفيات و4 مصابين من أسرة واحدة

قالت مصادر طبية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، إن جثتى طفلين وصلتا مستشفى رفح نتيجة الانفجار الغامض لسيارة فى مدينة رفح والذى سبق وأعلن عن أنه تسبب فى مقتل أحد الأهالى .

وأشارت المصادر، إلى أن الطفلين هما كريم سعيد 4 سنوات، ورويدا سعيد 7 سنوات، وسبق وأعلن أن والدهما سعيد عوض لقى مصرعه فى هذا الانفجار، كما أصيب 4 آخرون من أفراد أسرته، هم "صالحة" 45 سنة ، و "أحلام" 10 سنوات، و "دعاء" 4 سنوات وزوجته "سلمية ا"62 سنة.

وأكدت المصادر، أن قوات أمنية تقوم بفحص السيارة وكشف ملابسات الحادث.

انفجار سيارة برفح ومقتل قائدها وإصابة 5 مدنيين

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