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كاميرات مراقبة محل ذهب تحدد سارق خزينة سك العملة

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كاميرات مراقبة محل ذهب تحدد سارق خزينة سك العملة كاميرات مراقبة محل ذهب تحدد سارق خزينة سك العملة

أرشيفية

 

قررت نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، حبس موظف بمصلحة سك العملة لاتهامه بسرقة 50 كيلو ذهب من خزينة المصلحة،  وذلك بعد أن تم ضبطه من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمحل للذهب أثناء محاولته بيع سبائك الذهب المسروقة.

 

يذكر أن المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، قد أمر، صباح اليوم، بحبس أمين الخزنة بمصلحة سك العملة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإهمال الجسيم في واقعة السرقة.

 

وكان النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان قد أمر، بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن كيفية وقوع السرقة، وعما إذا كان هناك إهمالا من المسؤولين من عدمه.

 

كان قسم الظاهر قد تلقى أمس الخميس، بلاغا من رئيس مصلحة سك العملة، محمد السبكي، يفيد بأن أمين المخزن اكتشف عقب رجوعه من إجازة مدتها 4 أيام ، وجود كسر في باب المخزن واختفاء 15 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة 2 كيلو جرام

 

 

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