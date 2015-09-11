جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية ببركة السبع لرفع كفاءة خدمات المواطنين

قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة شاملة على مركز بركة السبع، حيث تفقد المحافظ شوارع مدينة بركة السبع، وأمر بالإسراع فى رفع كفاءة بعض الطرق، كما تفقد كورنيش المدينة.

ولاحظ المحافظ وجود تلفيات بالسور وتهدم أجزاء منه مما يشكل خطورة علي حياة المواطنين فقرر مجازاة نائب المركز لشئون المدينة بخصم 3 أيام وكذلك خصم 3 أيام للمساعد المسئول عن قطاع البر الغربي وترجل المحافظ بشوارع قرية أبو مشهور وتوقف مع الأهالى مستمعا لشكواهم ومنها عدم انتهاء صيانة مدرسة عبد العال حلمى ومشكلة انسداد ترعة ديا الكوم من أمام قرية الروضة وتفقد المحافظ نقطة الإسعاف بالقرية والوحدة المحلية والمستشفى ووعد الأهالى بسرعة حل مشاكلهم.

وقرر المحافظ وقف طاقم الإسعاف بقرية هورين عن العمل لإغلاقه مقر نقطة الإسعاف رغم تواجد السيارة وإحالتهم للتحقيق، كما قرر المحافظ مجازاة رئيس قرية هورين والطاقم الليلى بخصم 3 أيام لإغلاقهم الوحدة وسوء حالة النظافة بالقرية، كما قرر المحافظ تحويل الطاقم الطبى الليلى لمستشفى هورين للتحقيق وعددهم 3 أطباء وممرضة وعاملة لتركهم العمل، كما وجه الشكر للعامل محمد صديق حسانين لتواجده واحترامه لواجبه برغم غياب باقى زملائه.

وفى قرية طوخ طنبشا أحال المحافظ طاقم الوحدة الصحية للتحقيق بالكامل لتركهم العمل ووجه المحافظ بترميم سور محطة مياه قرية جنزور وإصلاح البوابة وتجديد غرف إعاشة العاملين نظرا لسوء حالتها وتهدمها، كما قرر المحافظ خصم 3 أيام لرئيس قرية مليج لسوء حالة النظافة وكثرة الإشغالات بالقرية.

وأكد محافظ المنوفية أنه مستمر فى جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه وجه جميع رؤساء المدن والقرى بالمرور اليومى ورفع تقارير أسبوعية بنتائج الجولات، وأن معيار البقاء خلال الفترة المقبلة سيكون بالأساس على مدى رفع مستوى الخدمة للمواطن مؤكدا أن الدولة تمر بمرحلة لا تحتمل أية تراخى أو تقصير كما أننا لا نمتلك رفاهية الوقت لذا يجب على الجميع التحرك السريع والجاد لبناء مستقبل هذا الوطن.