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إنهاء خصومه ثأرية بين عائلتين بسمالوط المنيا والسويس

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إنهاء خصومه ثأرية بين عائلتين بسمالوط المنيا والسويس إنهاء خصومه ثأرية بين عائلتين بسمالوط المنيا والسويس
تمكنت لجنة المصالحات العرفية بمديرية أمن المنيا، من عقد جلسة صلح بمنزل الدكتور سمير رشاد ابن مركز سمالوط لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى الحوايطة بسمالوط وعبد المجيد بمدينة السويس.

وتعود الواقعة إلى تعدى شاب من أبناء عائلة عبد المجيد بمدينة السويس ويدعى محمد 22 سنة ويعانى من مرض نفسى، بالضرب على أحد أفراد عائلة الحوايطة ويبلغ من العمر 52 سنة ومن أبناء مركز سمالوط مما أودى بحياته ، وعلى إثر ذلك تم حبس المتهم على ذمة القضية حتى الآن .

وتم الاتفاق على إنهاء الخصومة مقابل تقديم أهل الجانى الكفن لأهل المجنى عليه.
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مصر 365