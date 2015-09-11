توصيل الغاز الطبيعى لـ127 ألفا و943 وحدة منزلية و948 مشروعا تجاريا بدمياط

ققال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية إنه تم خلال شهر أغسطس 2015 توصيل الغازالطبيعى لعدد 2300 وحدة سكنية وثلاثة مصانع، موضحا أنه تم التوصيل لقريتى الجواهرة والخياطة وتم البدء فى توصيل الغازلمدينة كفر سعد ومدينة عزبة البرج والشيخ درغام .

وأضاف محافظ دمياط أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد127943 وحدة منزلية و948 مشروعا تجاريا فى دمياط منذ بدء العمل بالمشروع.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف رئيس شركة الغاز بإدراج منطقة طبل ضمن شبكة توصيل الغاز حيث سيتم عمل ترقيم للمنازل وعمل تفريعة أمام طبل والرطمة معا لتوصيل الغاز خلال أعمال التوصيل لعزبة البرج.