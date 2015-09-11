إعداد الدراسات المالية والاقتصادية لمشروع مدينة دمياط للأثاث

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وفريق العمل، المعاون المكلف من قبل وزير الصناعة بعمل الدراسة المالية والاقتصادية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، بحضور الدكتور ابراهيم مصطفي الدميري مدير معهد بحوث العمارة والاسكان ود كتور مصطفي الشناوي أستاذ التخطيط والتصميم العمراني ودكتور عابد محمود جاد استاذ التخطيط العمراني والصناعي الذين قاموا بعمل المخطط التفصيلي للمشروع بناء علي المخطط المبدئي للمدينة والرؤية التي وضعها محافظ دمياط .

وأكد المحافظ أنه يتم حاليا إعداد دراسة جدوي اقتصادية لمشروع مدينة دمياط للاثاث من خلال التصميم التفصيلي ودراسة التربة، والتي تمت أعمال التجفيف بنسبة 100% دون أدني تكلفة وكذلك عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية، موضحا أنه تم عمل رفع مساحي للمشروع علي مساحة 331 فدانا ووضع تقرير مبدئي عن التربة وعمل رفع مساحي شبكي لكامل المساحة ومقترح ثلاث نماذج للورش، كما تم عمل مقايسة مبدئية لمحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن هناك مقترحات بعمل دراسة اقتصادية للمشروع ككل أو دراسة جدوي مالية (اقتصادية ) علي جزء من المشروع.

وأوضح عابد جاد، أستاذ التخطيط العمراني والصناعي، أنه تم مراعاة عند عمل التصميم التفصيلي للمشروع وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة علي مراحل والتشغيل علي مراحل مع توفرالخدمات المطلوبة لكل مرحلة حيث حدد التصميم رؤية متكاملة للمشروع مع تقسيم مراحل التنفيذ لافتا ان البنية الاساسية لابد ان تقام مرة واحدة وأوضح ان المخطط العام للمدينة حدد علاقة الخدمات بمراحل الانشاء والتنفيذ والتي بدأت بمرحلة الدراسات وتجهيز الموقع ثم مرحلة الانشاء والتنفيذ ثم مرحلة الانتاج والتشغيل والصيانة .

وانتهي الاجتماع الي عدد من المحددات والتي ستشملها الدراسة الاقتصادية للمشروع بدءا من حساب المبالغ المطلوبة من الدولة لأعمال المرافق والخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشبكات الرئيسية للطرق، ثم القيمة التقديرية للأرض وأسلوب التعامل معها وأساليب التمويل المختلفة والتكلفة الاستثمارية لانشاء المدينة والعائد المتوقع من المشروع والسعر المتوقع لايجار المتر في الوحدات الصناعية حيث أكد م أحمد طه ان الدراسة الاقتصادية شاملة هذه المحددات سيتم الانتهاء منها خلال اسبوع.