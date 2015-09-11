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أحمد عمر هاشم: الحج عبادة تهدم ما قلبها من الذنوب

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أحمد عمر هاشم: الحج عبادة تهدم ما قلبها من الذنوب أحمد عمر هاشم: الحج عبادة تهدم ما قلبها من الذنوب
قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق إن فريضة الحج عبادة تهدم ما قلبها من الذنوب، مشيرا إلى أن الحج خامس أركان الإسلام، وفيها الطهر والنقاء ووحدة الصف والمساواة والأمان وتلك هى المعانى التى أفاض رب العزة بها على عبادة.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها فى مسجد الفتح بالزقازيق ، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية و اللواء خالد يحيى مدير الأمن و الدكتور عبدالحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، والقيادات التنفيذية والأمنية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

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