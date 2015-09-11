اقرأ فى عدد "بنى سويف اليوم": حملة شعبية لمقاطعة الجزارين والتاكسى

فى إطار مبادرة رعاية اليوم السابع للصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة بني سويف اليوم، الصادرة فى المحافظة والذى يكشف عن حملة شعبية علي فيس بوك لمقاطعة الجزارين و التاكسى.

وأبرزت الجريدة، فى صدر صفحتها الأولى خبرا عن الحرب الخفية بين مرشحي مجلس النواب القادم وأشارت أيضا إلي تراجع حزب النور عن وضع وردة بدلا من صور المرشحات.

ومن أبرز ما جاء من أخبار وتحقيقات فى هذا العدد:-

- محافظ بنى سويف يوافق على تخصيص 8 مشروعات استثماريه بتكلفه 169 مليون جنيه

>- خطة الاخوان للاستيلاء على مراكز الشباب خلال عشرة أشهر

>- متى تختفى هذه الظاهرة : أطفال الشوارع إحتلوا الشوارع والميادين ويشكلون خطراً على المجتمع

>- صرخة السوايفة فى وجه مسئولى المرور : من يرحمنا من تجاوزات سائقي السرفيس والتاكسى

>- اغلاق 25 منشأة طبية بدون ترخيص

>- كنوز الفراعنة بدون حراسه فى بنى سويف

>- الفقر والإهمال حول ملاحيات بنى سويف الى ملجأ للارهاب

>- الفوضى تغتال الوجه الحضارى لمدينة ببا

>- قرى بنى سويف تستغيث : المدارس والمنازل مهددة بالإنهيار بسبب الصرف الصحى

>- الكشف عن المخدرات وصحيفة الاحوال الجنائية شرط القبول بالمدن الجامعية



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