تعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس سى

فيرس سى

أعراض فيرس سى

فيرس c أكثر الفيروسات الكبدية انتشارا بين المصريين مما يجعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث عدد المصابين به .>حول ذلك يقول الدكتور طه البهنساوى استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن فيرس C أحد الفيروسات الكبدية التى تصيب الأشخاص عن طريق نقل الدم الملوث أو أدوات ملوثة التى تواجد فى صالونات الحلاقة أو عيادات الأسنان .>ويستكمل د. البهنساوى، قائلا " غالبا يتم اكتشاف الإصابة بفيروس C بالمصادفة عند إجراء بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة للسفر، إلا أن هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة الأشخاص بفيرس C وأهمها:">1)إصفرار بياض العين.>2)ظهور اللون الأصفر على الجسم نظرا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم .>3) وفى الحالات المزمنة يصاحب الأعراض السابقة ارتفاع فى درجات حرارة الجسم .>لذلك ينصح د. البهنساوى، قائلا " يجب على الأشخاص مراعاة تطبيق شروط ومعايير النظافة على جميع المتعلقات الشخصية التى يقوم باستخدامها مثل فرش الأسنان وأدوات الحلاقة وحقن العقاقير الطبيبة لا يجب استخدامها إلا مرة واحدة.