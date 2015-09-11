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تعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس سى

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تعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس سى تعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس سى
فيرس c أكثر الفيروسات الكبدية انتشارا بين المصريين مما يجعل تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث عدد المصابين به .

فيرس سى


>حول ذلك يقول الدكتور طه البهنساوى استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن فيرس C أحد الفيروسات الكبدية التى تصيب الأشخاص عن طريق نقل الدم الملوث أو أدوات ملوثة التى تواجد فى صالونات الحلاقة أو عيادات الأسنان .

أعراض فيرس سى


>ويستكمل د. البهنساوى، قائلا " غالبا يتم اكتشاف الإصابة بفيروس C بالمصادفة عند إجراء بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة للسفر، إلا أن هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة الأشخاص بفيرس C وأهمها:"
>1)إصفرار بياض العين.
>2)ظهور اللون الأصفر على الجسم نظرا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم .
>3) وفى الحالات المزمنة يصاحب الأعراض السابقة ارتفاع فى درجات حرارة الجسم .
>لذلك ينصح د. البهنساوى، قائلا " يجب على الأشخاص مراعاة تطبيق شروط ومعايير النظافة على جميع المتعلقات الشخصية التى يقوم باستخدامها مثل فرش الأسنان وأدوات الحلاقة وحقن العقاقير الطبيبة لا يجب استخدامها إلا مرة واحدة.

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