تعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس سى

فيرس c أكثر الفيروسات الكبدية انتشارا بين المصريين مما يجعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث عدد المصابين به .إعلان - Ads إعلان - Ads
>حول ذلك يقول الدكتور طه البهنساوى استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن فيرس C أحد الفيروسات الكبدية التى تصيب الأشخاص عن طريق نقل الدم الملوث أو أدوات ملوثة التى تواجد فى صالونات الحلاقة أو عيادات الأسنان .
>ويستكمل د. البهنساوى، قائلا " غالبا يتم اكتشاف الإصابة بفيروس C بالمصادفة عند إجراء بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة للسفر، إلا أن هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة الأشخاص بفيرس C وأهمها:"
>1)إصفرار بياض العين.
>2)ظهور اللون الأصفر على الجسم نظرا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم .
>3) وفى الحالات المزمنة يصاحب الأعراض السابقة ارتفاع فى درجات حرارة الجسم .
>لذلك ينصح د. البهنساوى، قائلا " يجب على الأشخاص مراعاة تطبيق شروط ومعايير النظافة على جميع المتعلقات الشخصية التى يقوم باستخدامها مثل فرش الأسنان وأدوات الحلاقة وحقن العقاقير الطبيبة لا يجب استخدامها إلا مرة واحدة.
فيرس سى
>حول ذلك يقول الدكتور طه البهنساوى استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن فيرس C أحد الفيروسات الكبدية التى تصيب الأشخاص عن طريق نقل الدم الملوث أو أدوات ملوثة التى تواجد فى صالونات الحلاقة أو عيادات الأسنان .
أعراض فيرس سى
>ويستكمل د. البهنساوى، قائلا " غالبا يتم اكتشاف الإصابة بفيروس C بالمصادفة عند إجراء بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة للسفر، إلا أن هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة الأشخاص بفيرس C وأهمها:"
>1)إصفرار بياض العين.
>2)ظهور اللون الأصفر على الجسم نظرا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم .
>3) وفى الحالات المزمنة يصاحب الأعراض السابقة ارتفاع فى درجات حرارة الجسم .
>لذلك ينصح د. البهنساوى، قائلا " يجب على الأشخاص مراعاة تطبيق شروط ومعايير النظافة على جميع المتعلقات الشخصية التى يقوم باستخدامها مثل فرش الأسنان وأدوات الحلاقة وحقن العقاقير الطبيبة لا يجب استخدامها إلا مرة واحدة.