في الذكري الـ 14 لهجمات 11 سبتمبر.. إعتقال شاب أمريكي بتهمة تصنيع القنابل

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI،” مساء أمس الخميس، عن إلقائه القبض على شاب أمريكي يشتبه بتقديمه نصائح وتعليمات على الانترنت حول كيفية صنع قنبلة كان من المفترض أن تستهدف مراسم تذكارية ستقام في كنساس في الـ13 من سبتمبر الجاري.

وبين الـFBI أن المشتبه به اسمه جوشوا راين غولدبيرغ ويبلغ من العمر 20 عاما ويعيش في فلوريدا، وقد تم الاشتباه به في تغريدات وتدوينات تحت اسم “الشاهد الأسترالي،” معرفا نفسه على أنه مسلم يعيش في أستراليا ويروج للجهاد العالمي.

وبين مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أحد عملائه تواصل مع غولدبيرغ من خلال رسائل مباشرة حيث تم مناقشة كيفية صنع قنبلة في وعاء مضغوط للطهي والذي كان من المفترض تفجيره في حفل بكنساس لتخليد ذكرى رجال الإطفاء والإنقاذ الذين سقطوا في ذلك الهجوم.

وبحسب المدعي العام الأمريكي فإن غولدبيرغ اعتقل ووجهت له تهم بـ”توزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات ومعلومات حول أجهزة تدميرية إلى جانب توزيع معلومات عن تصنيع أسلحة دمار شامل.”

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