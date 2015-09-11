بالصور.. مصرع طفلين وإصابة 17 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالوادي الجديد‎

لقى طفلين مصرعهما وأصيب 17 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالوادي الجديد‎.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا يفيد بمصرع طفلين وإصابة 17 شخص أخرين فى حادث انقلاب مكروباص بطريق الفرافرة الداخلة بمنطقة أبومنقار.

والمتوفون هما محمد سيد زوام 11 سنه ولوجى محمد على 2 سنة، وإصابة 17 شخص فى حادث انقلاب مكروباص أجره من قرية الجديدة كان يقوده سائق يدعى عربى عبدالله على 38 مقيم بقرية الجديد لأسرة من محافظة القاهرة فى زيارة الى زويهم بالداخلة حيث أنقلب المكروباص بمنطقة نقب أبومنقاربطريق الفرافرة الداخلة بمنطقة أبومنقار وتم نقل جميع المصابين والطفلين المتوفين إلى مستشفى الداخلة المركزى.

وجارى تحرير محضر بالحادث لتتولى النيابة التحقيق.