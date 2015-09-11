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التحالف العربي يشن موجة غارات جديدة في صنعاء

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التحالف العربي يشن موجة غارات جديدة في صنعاء التحالف العربي يشن موجة غارات جديدة في صنعاء

أرشيفية

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء موجة أخرى من الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة .

واستهدف أحد الهجمات مستودعا للذخائر، ما أدى إلى انفجارات شديدة وحرائق استمرت عدة ساعات، بحسب شهود.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عقد جولة جديدة من مباحثات السلام الأسبوع المقبل بين الأطراف المتناحرة في اليمن في محاولة لإنهاء الاقتتال المستمر منذ أشهر عدة.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد إن المحادثات ستتناول “وقفا لإطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي”.

وحثت المنظمة الدولية كافة الأطراف على المشاركة في المباحثات بـ”نية حسنة”.

وكانت كافة المحاولات السابقة لجمع أطراف الأزمة اليمنية على حل سلمي قد منيت بالفشل.

ويشن التحالف الذي تقوده السعودية هجمات داخل اليمن منذ مارس تأييدا الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

بي بي سي عربي

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