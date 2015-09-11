رئيس البرلمان العربي يشيد برفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، الذي صوت لصالحه 119 دولة ، فيما اعترضت عليه ثماني دول فقط . وقدمت مشروعه عدة دول عربية الشهر الماضي. مشيدا بالجهود الفلسطينية والعربية في تقديم مشروع القرار الذي طالب برفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو إلى جانب أعلام الدول الـ 193 الأعضاء.

وقال الجروان، إن رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو حق فلسطيني وخطوة اخرى ناجحة على طريق تحقيق الإعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا الى ان القرار رغم رمزيته الا انه يشكل نجاحا مهما في أروقة العمل السياسي العربي لدى الأمم المتحدة، ومن شأنه ان يزيد الضغوط نحو استكمال حقوق الشعب الفلسطيني، ودعما لاستمرار كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته وأخرها وفاة الشهيدة ريهام الدوابشة متأثرة بحروقها اثر جريمة الصهاينة البشعة التي اودت مسبقا بحياة طفلها وزوجها رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته.

وفي السياق نفسه، أكد الجروان أن التأييد الذي حظي به مشروع القرار وبأغلبية ساحقة دليل هام على مدى مساندة معظم دول العالم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الحر ودعمهم لحقوقه ، مؤكدا ان اعتراض ثماني دول من بينها الولايات المتحدة واسرائيل وتحفظ دول قليلة اخرى لن يثبط عزيمة الأحرار في العالم عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني واستردادها واحدا تلو الآخر بإذن الله.