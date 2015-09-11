حبس الموظف المسئول عن حفظ مفاتيح مصلحة سك العملة لاتهامه بسرقة 50 كيلو ذهب

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحبس الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح الخاصة بمصلحة سك العملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 50 كيلو جرام ذهب.

كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة.

وحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، التى انتقلت إلى مصلحة سك العملة لمعاينة الحادث، والاستماع لأقوال المتواجدين بالمكان، ويذكر أن رجال الأمن تحفظوا حال وصولهم على كافة الكاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، كلف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث مكبر لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى ارتكاب الواقعة، خاصة وأن الأبواب بأكملها سليمة ولا يوجد كسر فيها.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بارتكابه الواقعة، إلا أنه أنكر تماما معرفته أو صلته بالحادث، مؤكدا أنه يعمل منذ سنوات عديدة فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له بذلك، فقررت النيابة حبسه.

"المالية" تؤكد انفراد "اليوم السابع".. سرقة 50 كيلو ذهب خام وميداليات جوائز الدولة من مصلحة سك العملة..الوزير يُطالب بكشف الجناة والأمن يعثر على سبيكة مع أحد العاملين.. ومصدر:لا توجد كاميرات مراقبة

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