طرح "خروف العيد" للعاملين فى المصالح الحكومية بالتقسيط على 5 أشهر

أعلنت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح مبادرة لتوفير خروف العيد للأضحية للعاملين فى المصالح الحكومية وشركات القطاع العام بالتقسيط لمدة 5 أشهر، وبدون فوائد بسعر38 جنيهاً لكيلو الخروف البلدى الحى، على أن يقوم الراغب فى الحصول على شراء الخروف بالتوجه إلى منافذ الشركة البالغ عددها 170 منفذا للحصول على الخروف، وضخ 150 رأس كندوز يوميا بأسعار مخفضة 25%.

وقال محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن توفير منتجات اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 25% وتم زيادة المعروض يوميا لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى، حيث يتم ضخ 150 رأس كندوز يوميا بسعر 40 جنيها لكيلو اللحوم الأسترالى و57 جنيها لكيلو اللحوم البلدى والأرجواى، إضافة إلى توفير السلع الغذائية أولا بأول للمواطنين.