مفتى الجمهورية يطالب حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصر

طالب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحميها المولى تبارك وتعالى من كل سوء، وأن يجعلها دائماً وأبداً بلد الأمن والأمان، وأن يقيها شر الفتن وكيد المعتدين، كما طالبهم بضرورة الالتزام بالوصايا الشرعية وعدم الوقوع فى المخالفات والممارسات الخاطئة التى يتهاون فيها الكثير، والمتمثلة فى التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة ولوائح تحديد إعداد الحجيج التى جاءت للمصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك فى سهولة ويسر.

وأوضح مفتى الجمهورية، فى كلمة وجهها لضيوف الرحمن اليوم، الجمعة، بمناسبة بدء مناسك الحج، أنه كما أنه لا يجوز للحاج مخالفة القواعد التى أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح تحقق مصالح ضيوف الرحمن.

ودعا المفتى الحجاج إلى مراعاة الالتفات إلى ما أقرته المجامع الفقهية وأفتت به دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمى الجمرات طوال اليوم، تخفيفاً على الحجاج، خاصة فى حالات الزحام الشديد فى هذا الزمان، مؤكداً أن المشقة تجلب التيسير، مبيناً أنه يجب على الحاج استحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس مع الإكثار من الدعاء، وأن أعظم ما فى تلك الأيام المباركة يوم عرفة الذى ينتظره الصالحون، وقد أعدوا السؤال واستحضروا الحاجات فيسألون ربهم تعالى خيرى الدنيا والآخرة، مع تكرار الاستغفار والتلفظ بالتوبة.

وشدد مفتى الجمهورية فى نصائحه للمسلمين عامة وللحجاج على وجه الخصوص، على أن هذه الأيام أيام غفران ورحمة، يجب ألا تضيع سدى، مبشراً الحجيج بأن الله لن يضل عبداً التمس رضاه، مؤكداً أن تقوى الله خير زاد.

وتقدم مفتى الجمهورية بالتهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام الذين من الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضى المقدسة والفوز بهذه النعمة العظيمة التى تهفو قلوب الكثيرين إلى الوقوف على منازل الوحى ومشاعر الدين ويشتاقون إلى ديار سيد المرسلين ومثوى خاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وسلم.