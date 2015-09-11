أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 600 سيارة و 60 ألف طن بضائع لموانى السويس

Google+ Print
وصول 600 سيارة و 60 ألف طن بضائع لموانى السويس وصول 600 سيارة و 60 ألف طن بضائع لموانى السويس

11 سبتمبر 2015 | 12:19 مساءً

أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة و السفينة دودو و على متنها 250 سيارة قادمتان من جدة .

 يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة اجيا فلوزى و على متنها 10 ألاف و 60 طن حديد بليت قادمة من كما تغادر الميناء السفينة سبيرو و على متنها 10 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن .

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة و على متنها 1143 راكب و 3 سيارة و 2 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 1475 راكب و 69 سيارة و 33 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 103 شاحنة و 11 راكب .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة و على متنها 698 راكب و 2 براد و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 21 براد و 18 تريلا كما يغادر الميناء 29 باص حج على متن العبارتين ايلة و برنسيسة ، يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1176 راكب و 8 سيارة  متجهة الى ميناء ضبا السعودى.

قال المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر انه نظرا لسوء الأحوال الجوية و انعدام الرؤية يواصل ميناء شرم الشيخ اغلاقه لليوم الثانى على التوالى و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و حرصا على الممتلكات العامة و الخاصة.

2015-09-11

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل