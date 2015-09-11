وصول 600 سيارة و 60 ألف طن بضائع لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة و السفينة دودو و على متنها 250 سيارة قادمتان من جدة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة اجيا فلوزى و على متنها 10 ألاف و 60 طن حديد بليت قادمة من السعودية كما تغادر الميناء السفينة سبيرو و على متنها 10 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة و على متنها 1143 راكب و 3 سيارة و 2 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 1475 راكب و 69 سيارة و 33 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 103 شاحنة و 11 راكب .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة و على متنها 698 راكب و 2 براد و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 21 براد و 18 تريلا كما يغادر الميناء 29 باص حج على متن العبارتين ايلة و برنسيسة ، يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1176 راكب و 8 سيارة متجهة الى ميناء ضبا السعودى.

قال المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر انه نظرا لسوء الأحوال الجوية و انعدام الرؤية يواصل ميناء شرم الشيخ اغلاقه لليوم الثانى على التوالى و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و حرصا على الممتلكات العامة و الخاصة.