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ممارسة الرياضة ترفع نسب نجاح عملية تصغير المعدة للضعف

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ممارسة الرياضة ترفع نسب نجاح عملية تصغير المعدة للضعف ممارسة الرياضة ترفع نسب نجاح عملية تصغير المعدة للضعف
خسارة الوزن تعد لدى البعض هدفا يسعون لتحقيقه بشتى الطرق الممكنة، وفى سبيل ذلك قد يلتزم مريض السمنة بالأنظمة الغذائية المنحفة على اختلاف أنواعها لسنوات، ولكن فى نهاية المطاف ومع فشله فى تحقيق هدفه قد لا يجد حلا بديلا سوى جراحات تصغير المعدة.

يوضح استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أنه أى كان الجراحة التى يخضع لها مرضى السمنة بغرض تصغير حجم المعدة، وتحقيق هدفهم فى خسارة الوزن، فهناك نقطة هامة يجب الانتباه لها وهى دور ممارسة الرياضة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك الجراحات.


>تبعا لرأى محمد أنور فالرياضة تساعد على تحقيق هدفين أضافيين لجراحات تصغير المعدة وهما:
>- رفع معدل خسارة الوزن بنسبة 50% : ويوضح أنور أن ممارسة الرياضة يساهم بصورة كبيرة فى رفع معدلات فقدان الوزن، وخاصة لمن خضع لجراحات تصغير المعدة البسيطة التى لا تتطلب وقتا طويلا للشفاء من الجراحة كعملية بالون المعدة.

- تساعد ممارسة الرياضة على الحد من مشكلة ترهل البشرة، وهى المشكلة التى يواجهها أغلب فاقدى الوزن نتيجة للخسارة السريعة فى أوزانهم والتى تفوق قدرة البشرة على استعادة ليونتها ومظهرها الطبيعى.

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