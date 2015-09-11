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زميل المحمدي ينجو من الإيقاف عامين بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين

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زميل المحمدي ينجو من الإيقاف عامين بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين زميل المحمدي ينجو من الإيقاف عامين بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم توقيع عقوبة الإيقاف على اللاعب جيك ليفرمور زميل النجم المصري أحمد المحمدي في نادي هال سيتي.

وجاءت عينة الدم المأخوذة من اللاعب بنتيجة إيجابية فيما يخص تناول عقار محرم على لاعبي كرة القدم وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

واعترف اللاعب بتناوله عقار "الكوكايين" أثناء التحقيق معه، وأكد أنه فعل ذلك بعد وفاة طفله في مايو 2014.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي تناول اللاعب للكوكايين أمرا عرضيا لأنه جاء نتيجة انخفاض حاد في وظائف جسمه.

وأشار الاتحاد عبر بيان رسمي إلى أن عقوبة الإيقاف لمدة عامين كانت في انتظار ليفرمور، فهي العقوبة المنصوص عليها في حالة تناول لاعب كرة قدم لعقار من الدرجة الأولى مثل الكوكايين، لكن تناول اللاعب للأخير حدث فقط لبضعة أيام بعد وفاة طفله المولود حديثا.

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