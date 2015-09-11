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‏ كفر شكر تبدأ أكبر حملة لتطهير الترع والمصارف بالقليوبية

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قال المهندس محمد الهادى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر شكر، إنه تم البدء فى أكبر حملة لتطهير الترع والمصارف بنطاق الوحدة المحلية بكفر شكر، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

وقال "الهادى" إنه تم البدء فى الحملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد سامى سعد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وتم الدفع بالمعدات لتطهير ترعة جنابية بكفر منصور بناحية كفر على شرف الدين التابعة للإدارة الزراعية بكفر شكر بحضورالمهندس أسامة محمد غريب مدير الإدارة الزراعية بكفر شكر والمهندس عماد سلامة حسين رئيس قسم الأراضى والمياه بالإدارة، وتم إزالة كميات كبيرة من المخلفات من تلك الترع، والتى كانت تعوق وصول مياه الرى للأراضى وتعد سببا من أسباب التلوث.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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