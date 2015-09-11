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فوز إدارة الجودة بـ"تعليم القليوبية" بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

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فوز إدارة الجودة بـ"تعليم القليوبية" بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فوز إدارة الجودة بـ"تعليم القليوبية" بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية
فازت إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالمركز الثالث على مستوى المديريات التعليمية بالجمهورية فى عدد المدارس المتقدمة للاعتماد والجودة.

وقالت الدكتورة هناء زايد، مدير إدارة الجودة والاعتماد، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى أرسلت تهنئة لمديرية التعليم بالقليوبية لتهنئتها بالفوز بالترتيب الثالث على مستوى محافظات ،
>مضيفة أنه تم اعتماد خطة لتطوير المدارس ومنحها شهادات الجودة والاعتماد فى إطار تطوير المنظومة التعليمية بما ينعكس على مخرجاتها بالكامل.

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