وصول 600 سيارة و60 ألف طن بضائع لموانئ السويس

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة والسفينة دودو وعلى متنها 250 سيارة قادمتان من جدة.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة اجيا فلوزى وعلى متنها 10 آلاف و60 طن حديد بليت قادمة من السعودية، كما تغادر الميناء السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 1143 راكبا و3 سيارات و2 شاحنة والعبارة امانة وعلى متنها 1475 راكبا و69 سيارة و33 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنات و11 راكبا.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 698 راكبا و 2 براد و 2 باص جيت، والسفينة سينا وعلى متنها 21 براد و 18 تريلا، كما يغادر الميناء 29 باص حج على متن العبارتين ايلة وبرنسيسة، ويشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1176 راكبا و8 سيارات متجهة إلى ميناء ضبا السعودى.

وقال المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية يواصل ميناء شرم الشيخ إغلاقه لليوم الثانى على التوالى، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة.