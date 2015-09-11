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رئيس جامعة المنيا: خطة لتطوير العناية المركز والعمليات بمستشفى الجامعة

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رئيس جامعة المنيا: خطة لتطوير العناية المركز والعمليات بمستشفى الجامعة رئيس جامعة المنيا: خطة لتطوير العناية المركز والعمليات بمستشفى الجامعة
أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن هناك رؤية للجامعة لتطوير العناية المركزية والاستقبال والعمليات الجراحية داخل المستشفي الجامعي، سيشعر بها المرضي قريباً.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال الدورة التدريبية التي نظمها قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية علي منظار الحالب المرن، أن الدور الرئيسي لإدارة الجامعة بعد النهوض بالعملية التعليمية هو النهوض بالمستشفيات الجامعية، وأن الجامعة تضعها من أهم أولوياتها، مشيرا إلى أن حجر الأساس للنهوض بالمستشفيات الجامعية يكمن في الإدارة الجيدة والإمكانيات، وهي من الأسباب التي جعلتنا ندفع لسرعة افتتاح مستشفي الكلي والمسالك البولية، وأن تبدأ بداية جيدة لتقديم خدمة متميزة للمرضي.

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